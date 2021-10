Pisa, Lucca: “Maturato negli ultimi anni, non pensavo di diventare calciatore” (Di martedì 5 ottobre 2021) Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa, è il protagonista del momento in Serie B. All’esordio nella seconda serie italiana, Lucca ha siglato 6 gol in sette giornate, diventando così capocannoniere. Il giovane attaccante, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato il motivo di queste ottime prestazioni: “Perché dovevo fare un passo indietro per farne poi tre in avanti. Sono Maturato fisicamente e mentalmente solo negli ultimi anni. Prima ero parecchio più basso e non pensavo che sarei diventato davvero un calciatore“. Lucca ha poi spiegato la scelta di approdare al Pisa: “Sono stato convintissimo fin da subito di venire qua, perché mi avevano detto che c’era un gruppo di giocatori unito, nello ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Lorenzo, attaccante del, è il protagonista del momento in Serie B. All’esordio nella seconda serie italiana,ha siglato 6 gol in sette giornate, diventando così capocannoniere. Il giovane attaccante, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha spiegato il motivo di queste ottime prestazioni: “Perché dovevo fare un passo indietro per farne poi tre in avanti. Sonofisicamente e mentalmente solo. Prima ero parecchio più basso e nonche sarei diventato davvero un“.ha poi spiegato la scelta di approdare al: “Sono stato convintissimo fin da subito di venire qua, perché mi avevano detto che c’era un gruppo di giocatori unito, nello ...

