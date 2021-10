Ornella Muti si racconta sulla figlia e Celentano nella trasmissione di Pierluigi Diaco su Rai 2 (Di martedì 5 ottobre 2021) Ornella Muti, parla di sua figlia Naike, e di Adriano Celentano nella trasmissione di Rai 2 di Pierluigi Diaco. L’attrice ripercorre una serie di eventi che hanno segnato la sua vita, attraverso suoni e suggestioni che fanno da sfondo all’intervista. Andrea Camerini è incaricato di dare vita con i suoi disegni, alle emozioni che emergono nel corso del suo confronto con il conduttore di Ti sento. Ornella Muti confessa:“Mia figlia Naike è molto fragile” “Mia figlia Naike è molto fragile, ha maggiore difficoltà a gestire l’attenzione mediatica” così Ornella Muti ha parlato della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021), parla di suaNaike, e di Adrianodi Rai 2 di. L’attrice ripercorre una serie di eventi che hanno segnato la sua vita, attraverso suoni e suggestioni che fanno da sfondo all’intervista. Andrea Camerini è incaricato di dare vita con i suoi disegni, alle emozioni che emergono nel corso del suo confronto con il conduttore di Ti sento.confessa:“MiaNaike è molto fragile” “MiaNaike è molto fragile, ha maggiore difficoltà a gestire l’attenzione mediatica” cosìha parlato della ...

RaiDue : Ospite della nuova puntata di #TiSento ???? Ornella Muti, che per l’occasione svestirà i soliti panni per essere semp… - FQMagazineit : Ti Sento, Ornella Muti: “Adriano Celentano? Preferisco non parlarne più. Hanno scritto cose terribili su di me” - infoitcultura : Ornella Muti rivela: “Cose terribili su di me” - infoitcultura : Ornella Muti, la confessione straziante: “Hanno scritto cose terribili su di me” - MontiFrancy82 : @muti_ornella è l’ospite di #PierluigiDiaco nella puntata di #Tisento in onda martedì 5 ottobre in seconda serata s… -