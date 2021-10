Occhiuto stravince in Calabria. Ma la vittoria gliel’ha regalata il Pd. Dal caos primarie al no di Irto: un disastro targato dem. La regione si conferma l’ultimo fortino di Forza Italia (Di martedì 5 ottobre 2021) Roberto Occhiuto può esultare. Giustamente. È lui il nuovo governatore della Calabria. I risultati sono schiaccianti (qui i dati definitivi dello spoglio) e, soprattutto, non molto pronosticabili prima delle elezioni: oltre il 54,46% delle preferenze, ben lontano dal 27,68% di Amalia Bruni e dal 16,17 di Luigi de Magistris (per non parlare dell’1,7 di Mario Oliverio). “Abbiamo vinto e io sono felice di essere il presidente”, ha detto Occhiuto dal palco allestito a Gizzeria, dove ha tenuto il primo discorso mentre lo spoglio era ancora in corso. Una vittoria ottenuta certamente per la Forza politica del personaggio, ma anche per altre circostanze. Innanzitutto il ruolo svolto da Forza Italia. Esattamente com’era capitato con la vittoria della compianta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) Robertopuò esultare. Giustamente. È lui il nuovo governatore della. I risultati sono schiaccianti (qui i dati definitivi dello spoglio) e, soprattutto, non molto pronosticabili prima delle elezioni: oltre il 54,46% delle preferenze, ben lontano dal 27,68% di Amalia Bruni e dal 16,17 di Luigi de Magistris (per non parlare dell’1,7 di Mario Oliverio). “Abbiamo vinto e io sono felice di essere il presidente”, ha dettodal palco allestito a Gizzeria, dove ha tenuto il primo discorso mentre lo spoglio era ancora in corso. Unaottenuta certamente per lapolitica del personaggio, ma anche per altre circostanze. Innanzitutto il ruolo svolto da. Esattamente com’era capitato con ladella compianta ...

