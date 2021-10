"Non ha i soldi per mangiare". Murgia e Lerner, siamo alle comiche: colletta per Mimmo Lucano: ecco l'Iban... (Di martedì 5 ottobre 2021) Una colletta per aiutare Mimmo Lucano. È questa la proposta lanciata da alcuni personaggi di sinistra che accettano le condanne solo quando sono rivolte ai loro avversari. L'ex sindaco di Riace è stato condannato 13 anni e 2 mesi di detenzione e una sanzione pecuniaria di oltre 750mila euro. Le accuse: un'associazione a delinquere responsabile di abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Accuse per le quali gli intellettuali rossi si dicono "sorpresi e addolorati" e scrivono una lettera indirizzata a Francesco Merlo de La Repubblica. "In attesa del processo di appello che – ci auguriamo – saprà restituire equilibrio e misura all'esercizio della giustizia nei confronti del modello Riace, qualcosa intanto possiamo fare", ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Unaper aiutare. È questa la proposta lanciata da alcuni personaggi di sinistra che accettano le condanne solo quando sono rivolte ai loro avversari. L'ex sindaco di Riace è stato condannato 13 anni e 2 mesi di detenzione e una sanzione pecuniaria di oltre 750mila euro. Le accuse: un'associazione a delinquere responsabile di abuso d'ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d'asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Accuse per le quali gli intellettuali rossi si dicono "sorpresi e addolorati" e scrivono una lettera indirizzata a Francesco Merlo de La Repubblica. "In attesa del processo di appello che – ci auguriamo – saprà restituire equilibrio e misura all'esercizio della giustizia nei confronti del modello Riace, qualcosa intanto posfare", ...

