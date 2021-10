Nations League | Mancini | ' abbiamo problemi in attacco'

Advertising

Azzurri : ?? Casa Azzurri sbarca a #Milano, domani dalle 18 l’apertura al pubblico ?? #CasaAzzurri #Nazionale ???? #Azzurri… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Tutto esaurito al #Meazza per #ItaliaSpagna: venduti 37.000 biglietti?? #NationsLeague #Azzurri… - SkySport : Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport - giornaleradiofm : Approfondimenti: Nations League, Mancini: 'con Spagna per migliorarci': (ANSA) - MILANO, 05 OTT - 'Abbiamo sofferto… - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: Intanto continuiamo così! ?????? Leggi le dichiarazioni: -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League

Commenta per primo Avversario dell'Italia nella semifinale didi domani sera, il ct della Spagna (ed ex allenatore della Roma) Luis Enrique ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara: 'Giochiamo senza un centravanti? Abbiamo sei/...Lo ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia di Uefacontro la Spagna. "Non so se Chiesa possa fare il centravanti, probabilmente nel tempo ...17.40 - Con il ct Luis Enrique, ci sarà il centrocampista della Spagna Sergio Busquets a presentare questo pomeriggio da San Siro la sfida contro.Durante un’intervista a UEFA.com Romelu Lukaku ha raccontato come ha vissuto il malore del suo amico Christian Eriksen durante gli Europei e ha ...