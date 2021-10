Morettino | dalla Sicilia arriva il primo caffè 100% italiano

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il pianeta si è talmente tanto surriscaldato che ora il caffè si produce con risultati eccellenti anche più a nord dei Tropici: in Sicilia, per la precisione, dove la storica torrefazione palermitana Morettino ha appena raccolto i frutti della sua piccola piantagione avviata trent’anni fa a scopo sperimentale che, per la prima volta, hanno donato un caffè non si deve solo studiare ma si può anche bere. Così è nato il primo caffè coltivato e lavorato in Italia.