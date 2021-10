Milano | eletta Valpecina | era la candidata dell’inchiesta sulla “lobby nera” E’ la terza più votata di Fdi | “Grazie a forza della democrazia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 ottobre 2021) Giorgia Meloni aveva bollato l’inchiesta di Fanpage” di Fdi acome una “polpetta avvelenata”, una “uscita ad orologeria” per compromettere la campagna elettorale del partito”. In realtà l’inchiesta giornalistica sugli ambienti dell’estrema destra milanese non ha impedito ai protagonisti di essere eletti nel prossimo consiglio comunale di: con 903 voti entra a Palazzo Marino l’avvocato 47enne Chiara Valcepina, che nella videoinchiesta veniva ripresa mentre si cimenta in saluti romani, battute antisemite e mentre racconta d’aver promesso “campioncini di profumo” alle escort per convincerle a votare. Di sicuro è statatanto da piazzarsinella classifica dei candidati più votato del partito. E’ la prima volta per lei. ...