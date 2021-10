Martinez: «Barcellona? Penso al Belgio, meritiamo un titolo» (Di martedì 5 ottobre 2021) “Mi sono sempre chiesto come una nazione di 11 milioni potesse produrre giocatori cosi’ diversi. E’ una generazione speciale e meriterebbe un titolo”. Lo ha detto Roberto Martines, ct del Belgio, parlando al quotidiano spagnolo AS in vista delle finali di Nations League in Italia. I Diavoli Rossi affronteranno in semifinale la Francia, giovedì a Torino. Martienz ha parlato dei suoi campioni e in particolare di Romelu Lukaku. “A 16 anni era già pronto – ha detto – ma è davvero cresciuto all’estero. Ho potuto godermelo a 19 anni nell’Everton. Era sempre ossessionato dagli obiettivi. E’ un 9 che può giocare spalle alla porta, penetrare negli spazi, che ha una grande condizione fisica, ma soprattutto il suo grande talento è nella capacità di segnare”. Infine sulle voci di un interesse del Barcellona, Martinez ha detto: ... Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) “Mi sono sempre chiesto come una nazione di 11 milioni potesse produrre giocatori cosi’ diversi. E’ una generazione speciale e meriterebbe un”. Lo ha detto Roberto Martines, ct del, parlando al quotidiano spagnolo AS in vista delle finali di Nations League in Italia. I Diavoli Rossi affronteranno in semifinale la Francia, giovedì a Torino. Martienz ha parlato dei suoi campioni e in particolare di Romelu Lukaku. “A 16 anni era già pronto – ha detto – ma è davvero cresciuto all’estero. Ho potuto godermelo a 19 anni nell’Everton. Era sempre ossessionato dagli obiettivi. E’ un 9 che può giocare spalle alla porta, penetrare negli spazi, che ha una grande condizione fisica, ma soprattutto il suo grande talento è nella capacità di segnare”. Infine sulle voci di un interesse delha detto: ...

E a proposito di Cruyff pare che il Barcellona segua con grande interesse Martinez. "Non ci ho pensato a questa possibilità, sono concentrato sulla Nations League del Belgio, è questo che mi ...

