Advertising

ansa_marche : Marito accoltella moglie e poi si ferisce con stessa arma, lei gravissima - newsjesi : #Moie: il marito accoltella la moglie e tenta di togliersi la vita - TG24info : #Torrice – Accoltella la moglie e la fa cadere dalle scale, divieto di allontanamento | -

Ultime Notizie dalla rete : Marito accoltella

Agenzia ANSA

Molto più superficiali le ferite del, che è stato trasportato anche lui all'ospedale di Ancona. E' in stato di fermo e viene sentito dal pm Irene Bilotta. In casa c'erano anche i due figli ...... ma gli altri piccoli indiani vivevano chi coi genitori, chi con un: alla fine restammo in ...dei traumi è così appiattita che quello che ti fischia per strada e quello che tipari ...Lei è in gravissime condizioni Drammatico risveglio a Moie di Maiolati. Intorno alle 7 di oggi (5 ottobre) un uomo, di origine tunisina, avrebbe inferto diverse coltellate alla moglie per poi tentare ...Un uomo ha accoltellato la moglie all'addome e ha poi rivolto l'arma contro se stesso. E' successo stamane, intorno alle 6:30, nel territorio di Moie di Maiolati Spontini (Ancona). (ANSA) ...