Marcell Jacobs | “Mi hanno chiesto di andare nello spazio incredibile!”

Roma – E' tornato ad allenarsi il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs. Allo Stadio Paolo Rosi di Roma, l'azzurro che vinto la storica medaglia a Tokyo nei 100 metri e che ha siglato in una volta sola il record italiano e il record europeo con 8.90 in pista, mette alle spalle il periodo straordinario della vittoria e della post vittoria, lasciandosi addosso il sapore di una estate indimenticabile. E' cambiata totalmente la sua vita. La popolarità gli è caduta addosso all'improvviso e lui ora si gode ogni momento, non tralasciando mai gli impegni agonistici. Ha dovuto staccare per un po' Marcell, mentalmente e fisicamente, ma qualcuno, come lui stesso dichiara a La Gazzetta dello Sport (SportWeek) non ha capito: "Capiscono niente del mio sport, eppure mi accusano di chissà cosa per non aver gareggiato dopo l'Olimpiade. È la ...

