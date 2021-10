Maltempo Pomezia, quartieri sommersi: chiuso anche il sottopasso della Pontina (Di martedì 5 ottobre 2021) Continua l’ondata di Maltempo nella Capitale e su tutto il litorale. Non è bastata la tromba d’aria che nella notte, intorno alle 2.00, si è abbattuta sulla costa tra Torvaianica e Ostia: in strada sono volati oggetti di ogni tipo, dagli ombrelloni, ai gazebo, fino ai secchioni della differenziata. Poi si è scatenata una forte grandinata e si sono riscontrati problemi di natura elettrica non da poco. Le centrali Tim della zona, infatti, hanno smesso di funzionare e, questa mattina, i cittadini di Pomezia si sono svegliati senza connessione alla rete internet e di telefonia mobile Tim. Maltempo a Pomezia: strade allagate Un forte temporale si è abbattuto in questi momenti su Pomezia e Torvaianica: le strade in zona Campo Ascolano si sono allagate, mentre a Martin ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Continua l’ondata dinella Capitale e su tutto il litorale. Non è bastata la tromba d’aria che nella notte, intorno alle 2.00, si è abbattuta sulla costa tra Torvaianica e Ostia: in strada sono volati oggetti di ogni tipo, dagli ombrelloni, ai gazebo, fino ai secchionidifferenziata. Poi si è scatenata una forte grandinata e si sono riscontrati problemi di natura elettrica non da poco. Le centrali Timzona, infatti, hanno smesso di funzionare e, questa mattina, i cittadini disi sono svegliati senza connessione alla rete internet e di telefonia mobile Tim.: strade allagate Un forte temporale si è abbattuto in questi momenti sue Torvaianica: le strade in zona Campo Ascolano si sono allagate, mentre a Martin ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Pomezia Maltempo Roma e Lazio, centinaia di interventi in corso: tromba d'aria a Torvaianica ... nonché al rilievo di eventuali danni causati dal maltempo . I principali interventi hanno ... La centrali Tim della zona infatti hanno smesso di funzionare e, questa mattina, i cittadini di Pomezia si ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 10 - 2021 ore 08:15 ...FINO A TOMBA DI NERONE AURELIA DA MASSIMINA A PIAZZA IRNERIO SULLA VIA PONTINA DA APRILIA A POMEZIA ...SOSPESE LE LINEE FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E FL8 ROMA NETTUNO PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO ATTVI ...

