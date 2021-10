Maltempo e rischio alluvioni per tutta la settimana: ecco dove (Di martedì 5 ottobre 2021) Ancora Maltempo su molte regioni nei prossimi giorni. Dopo la prima perturbazione che ha provocato numerose esondazioni di fiumi e torrenti tra Liguria e Piemonte, nel corso della settimana si formerà un pericoloso vortice ciclonico. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che per tutta la settimana l’Italia sarà interessata da intense fasi di Maltempo. Fino a mercoledì sarà soprattutto il Centro-Nord a essere colpito da precipitazioni a tratti abbondanti, soprattutto sui settori alpini, prealpini e appenninici. Da giovedì l’ingresso di venti freddi di Bora, Grecale e poi Tramontana innescherà la formazione di un ciclone mediterraneo che dal Nordest si sposterà verso Sud passando per il Mar Tirreno. Sotto nubifragi e rischio alluvionale si troveranno inizialmente il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) Ancorasu molte regioni nei prossimi giorni. Dopo la prima perturbazione che ha provocato numerose esondazioni di fiumi e torrenti tra Liguria e Piemonte, nel corso dellasi formerà un pericoloso vortice ciclonico. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che perlal’Italia sarà interessata da intense fasi di. Fino a mercoledì sarà soprattutto il Centro-Nord a essere colpito da precipitazioni a tratti abbondanti, soprattutto sui settori alpini, prealpini e appenninici. Da giovedì l’ingresso di venti freddi di Bora, Grecale e poi Tramontana innescherà la formazione di un ciclone mediterraneo che dal Nordest si sposterà verso Sud passando per il Mar Tirreno. Sotto nubifragi ealluvionale si troveranno inizialmente il ...

