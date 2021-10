Malattie rare in Emilia Romagna e Triveneto | da diagnosi ancora tardive ad esperienze virtuose di reti attive ed efficaci

(Di martedì 5 ottobre 2021) Bologna, Trieste, Trento, Bolzano, Venezia, 5 Ottobre 2021 – “Il percorso di legge sullecomincia quasi 3 anni fa e adesso è in Senato. Le cose stanno procedendo velocemente ed entro il mese di ottobre potrebbe esserci l’approvazione definitiva. È una bellissima notizia”. Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei Deputati, non nasconde il suo entusiasmo, in apertura del webinar sulle “. FOCUS” organizzato da Motore Sanità . Un tema caldo, quello delle, in cui se da una parte le Associazioni dei pazienti chiedono un’organizzazione più efficace per una migliore presa in carico degli ammalati, dall’altra è alta l’attenzione sulla ...

Advertising

G_A_De_Luca : @plums_the @Stefano83589696 @FmMosca I risultati sono promettenti. Informatevi meglio, lasciate stare chi ha dato s… - cronachemezzog : 21º RARAMENTE ~ MALATTIE RARE - cronachelucane : 21º RARAMENTE ~ MALATTIE RARE - Informazione e malattie rare: una menzione speciale a RaraMente, la Fondazione Bisc… - salutegreen24 : 'La patologie reumatologiche e dermatologiche colpiscono a tutte le età, questo non è noto a molte persone e soprat… - giornaleradiofm : Salute: Malattie rare, Tonolo (Anmar): 'Più informazione autorevole per cure di genere': (Adnkronos Salute) - 'La p… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare

Adnkronos

La sfida della Medicina di Genere per lecroniche autoimmuni reumatologiche e dermatologiche", promosso da Ucb Italia - perché devono conoscere la loro patologia per vivere al meglio, ...La sfida della Medicina di Genere per lecroniche autoimmuni reumatologiche e dermatologiche', promosso da Ucb Italia - perché devono conoscere la loro patologia per vivere al meglio, ...Il prossimo 12 ottobre, William Shatner, noto come Kirk in Star Trek, andrà nello spazio a bordo della Blue Origin di Jeff Bezos.“La patologie reumatologiche e dermatologiche colpiscono a tutte le età, questo non è noto a molte persone e soprattutto non è chiaro a chi ci governa, per questo è necessario garantire informazioni a ...