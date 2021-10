Maggie Gyllenhaal | la bellezza di mostrarsi al naturale | rughe incluse

(Di martedì 5 ottobre 2021) Passione bellezza al naturale. A interpretarla al meglio è Maggie Gyllenhaal, attrice di grande talento, anni 43. Il suo selfie senza filtri, senza make-up, senza pose plastiche e senza luci strategiche ha fatto la sua comparsa su Instagram qualche giorno fa e ci ha conquistate all’istante. Perché se sempre più spesso le star si mostrano sui social in foto senza trucco, ma magari fresche di costosissimo facial in spa, l’autoscatto di Maggie Gyllenhaal è autentico al cento per cento e non cela le piccole rughe, le gote arrossate, il velo scuro delle occhiaie. Una di noi, insomma.

TataChips86 : Io volevo vedere gli auguri di Maggie Gyllenhaal a Dakota ????. Ufffff maledetto Mark. - ioledamie : RT @simonahtgawm: AMO QUESTA FOTO DI DAKOTA JOHNSON E MAGGIE GYLLENHAAL ?? #TheLostDaughter - simonahtgawm : AMO QUESTA FOTO DI DAKOTA JOHNSON E MAGGIE GYLLENHAAL ?? #TheLostDaughter - Artsy_____ : RT @TataChips86: Maggie Gyllenhaal ama l'Irlanda Maggie con Jessie Buckley e Paul Mescal #TheLostDaughter - kindermaxxi : Potremo anche essere belli, ma non saremo mai belli quanto Jake Gyllenhaal in velluto verde (Bottega Veneta) e Magg…

Questo è il caso di The Lost Daughter , esordio alla regia di, già attrice raffinata e ora anche regista dotata di sensibilità, presentato in Concorso a Venezia. Un film che mi ha ...La coppia ha partecipato alla premiere newyorkese del film The Last Daughter , scritto e diretto dalla sorella di Jake,. Jakee Jeanne Cadieu hanno debuttato in coppia sul red carpet. L occasione si presentata alla premiere newyorkese del film The Last Daughter , scritto e diretto dalla ...A 43 anni l'attrice statunitense non cela i segni del tempo e, su Instagram, posta il selfie che stavamo aspettando: al naturale, senza filtri, senza make up ...Ci sono film che nella loro perfezione formale ti stordiscono ma ti lasciano indifferente. Ci sono altri film che, seppure con qualche ingenuità e ...