Love is in the air anticipazioni 6 ottobre 2021 | Engin vuole diventare padre

Nella puntata di Love is in the air di mercoledì 6 ottobre 2021 Engin è alle prese con Piril e la scelta di non volere subito dei figli. Il giovane arriva anche ad architettare una sorta di imbroglio, fingendo di essere lui a non desiderare dei bambini per vedere la reazione della giovane e dello suocero. Deniz intanto propone ad Eda di staccare la spina e di andare con lui in vacanza. Gli episodi della soap opera turca sono disponibili su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda di Canale 5.

