LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: 30 chilometri al traguardo, gara senza padrone (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 16.12 Mattia Bais prova lo scatto, senza fortuna. Poi si mette di nuovo Vlasov in testa, ma le squadre senza uomini in fuga sono troppo isolate. 16.11 Nibali viene marcato dai compagni di squadra dei fuggitivi. La sensazione è che nessuno riesca a dare manforte al siciliano. 16.09 Salita su via XXV Aprile, è OLIVEira a fare il forcing in avanti. 16.09 Tratto in discesa e Vincenzo Nibali prova a prendere qualche metro. 16.08 30 chilometri al traguardo 16.05 Il forcing di Vlasov ha ridotto il margine dei sette attaccanti, che hanno solo 31” di vantaggio. 16.05 I fuggitivi arrivano sul comune di Casciago. Formolo spesso in testa. 16.04 Vlasov ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 16.12 Mattia Bais prova lo scatto,fortuna. Poi si mette di nuovo Vlasov in testa, ma le squadreuomini in fuga sono troppo isolate. 16.11 Nibali viene marcato dai compagni di squadra dei fuggitivi. La sensazione è che nessuno riesca a dare manforte al siciliano. 16.09 Salita su via XXV Aprile, è Oira a fare il forcing in avanti. 16.09 Tratto in discesa e Vincenzo Nibali prova a prendere qualche metro. 16.08 30al16.05 Il forcing di Vlasov ha ridotto il margine dei sette attaccanti, che hanno solo 31” di vantaggio. 16.05 I fuggitivi arrivano sul comune di Casciago. Formolo spesso in testa. 16.04 Vlasov ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: in cinque in avanti maltempo sulla corsa - #Valli #Varesine #DIRETTA:… - Pazzotiodio : Aggiornamento live stiamo a quota tre - zazoomblog : LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: in sette in avanti ci sono Pogacar Formolo e Uran - #Valli #Varesine… - zazoomblog : LIVE Tre Valli Varesine 2021 in DIRETTA: in quattro in fuga - #Valli #Varesine #DIRETTA: #quattro - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Tre Valli Varesine 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Valli #Varesine #2021: -