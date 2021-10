L’appello del Nobel Parisi al governo: «L’Italia non è un Paese accogliente per i ricercatori. Servono più fondi» (Di martedì 5 ottobre 2021) «In Italia abbiamo già visto un cambiamento verso la ricerca e spero che nella prossima finanziaria questo cambiamento venga in qualche modo implementato in maniera opportuna». L’appello del fisico Giorgio Parisi, nella cerimonia organizzata nell’Università Sapienza di Roma per l’assegnazione del Nobel per la Fisica, è forte e chiaro. Una richiesta al governo Draghi, un augurio che è stato accolto anche da un grande applauso. «L’obiettivo – ha concluso – è rendere L’Italia un Paese accogliente per i ricercatori, cosa che oggi non è: lo vediamo dai tantissimi italiani che vanno all’estero e dai pochi stranieri che vengono qui». Parisi è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi fisici complessi. Presidente della classe di ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) «In Italia abbiamo già visto un cambiamento verso la ricerca e spero che nella prossima finanziaria questo cambiamento venga in qualche modo implementato in maniera opportuna».del fisico Giorgio, nella cerimonia organizzata nell’Università Sapienza di Roma per l’assegnazione delper la Fisica, è forte e chiaro. Una richiesta alDraghi, un augurio che è stato accolto anche da un grande applauso. «L’obiettivo – ha concluso – è rendereunper i, cosa che oggi non è: lo vediamo dai tantissimi italiani che vanno all’estero e dai pochi stranieri che vengono qui».è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi fisici complessi. Presidente della classe di ...

