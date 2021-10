Juventus-Rüdiger | affare possibile | ma occhio alla concorrenza

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sembra sempre più lontano dal Chelsea il futuro di Antonio. Il difensore tedesco, salvo clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il proprio contratto con il club londinese ed è pronto a vestire una nuova maglia, nella prossima estate oppure subito a gennaio. Laè già da qualche tempo sulle tracce del giocatore, ma se prima la strada poteva sembrare spianata, ora, altre squadre avrebbero sondato il terreno per accaparrarsene prestazioni. Stando a quanto riportato da diversi siti di informazione sportiva spagnoli, infatti, anche la Roma sarebbe molto interessata a concludere l’operazione. In tal caso si tratterebbe di un ritorno, visto che il classe 1993 ha giocato con i giallorossi dal 2015 al 2017, totalizzando 56 presenze e 2 gol. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Rüdiger

