Juventus-Roma | date e informazioni per l’acquisto dei biglietti

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ecco quando comincia la vendita deiLa, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, ha reso nota l’apertura della vendita deiper il match, valido per l’ottava giornata di campionato: “Il ritorno in campo dopo gli impegni delle Nazionali coinciderà con una bella sfida all’Allianz Stadium: il 17 ottobre, alle 20.45, la Juve ospita la. La serata ideale per riprendere la corsa in campionato dopo le tre vittorie consecutive contro Spezia, Sampdoria e Torino, e ovviamente una serata da vivere insieme”. Ecco lee le modalità di acquisto: “Di seguito le fasi di vendita dettagliate:J1897: mercoledì 6 ottobre dalle 16.00.J1897 e B&W Member: giovedì 7 ottobre a partire dalle 10.00.Abbonati: giovedì 7 ...

