Il segreto choc di Lulù Selassié | “Ero terrorizzata | mi costringeva a fare certe robe”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 5 ottobre 2021) La nuova puntata del Grande Fratello Vip ha riaperto nuove ferite in, il cui passato nasconde unterribile svelato solo in piena notte a Giucas Casella. La principessina etiope è scoppiata in lacrime a causa delle tensioni che sono riemerse nel corso della diretta del GF Vip ed ancora una volta ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.