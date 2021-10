Il gelo tra Macron e Algeri (Di martedì 5 ottobre 2021) Tra la Francia di Emmanuel Macron e l’Algeria di Abdelmadjid Tebboune “rien ne va plus”, ha scritto ieri il Figaro commentando la crisi diplomatica esplosa in questi giorni. Tutto è iniziato il 28 settembre, quando la Francia ha annunciato una riduzione del 50 per cento dei visti rilasciati ai cittadini Algerini, marocchini e tunisini, giustificando la decisione con il fatto che i tre paesi del Maghreb non facciano abbastanza per consentire il rimpatrio degli immigrati clandestini espulsi dal territorio francese. “L’Algeria deplora questo atto sventurato che crea precarietà e incertezza in un settore sensibile di cooperazione”, ha tuonato il ministro degli Esteri Algerino Ramtane Lamamra, convocando l’ambasciatore di Francia ad Algeri, François Gouyette, per manifestare il proprio ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Tra la Francia di Emmanuele l’a di Abdelmadjid Tebboune “rien ne va plus”, ha scritto ieri il Figaro commentando la crisi diplomatica esplosa in questi giorni. Tutto è iniziato il 28 settembre, quando la Francia ha annunciato una riduzione del 50 per cento dei visti rilasciati ai cittadinini, marocchini e tunisini, giustificando la decisione con il fatto che i tre paesi del Maghreb non facciano abbastanza per consentire il rimpatrio degli immigrati clandestini espulsi dal territorio francese. “L’a deplora questo atto sventurato che crea precarietà e incertezza in un settore sensibile di cooperazione”, ha tuonato il ministro degli Esterino Ramtane Lamamra, convocando l’ambasciatore di Francia ad, François Gouyette, per manifestare il proprio ...

