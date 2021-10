“Guida astrologica per cuori infranti”, dal 27 ottobre su Netflix (Di martedì 5 ottobre 2021) “Guida astrologica per cuori infranti”: al via le riprese della prossima serie italiana targata Netflix, tratta dal romanzo di Silvia Zucca. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 5 ottobre 2021) “per”: al via le riprese della prossima serie italiana targata, tratta dal romanzo di Silvia Zucca. Tvserial.it.

Advertising

NetflixIT : Se hai sempre cercato l'anima gemella nel segno zodiacale sbagliato: in arrivo per te Guida Astrologica per Cuori i… - lovebegins1293 : RT @NetflixIT: Se hai sempre cercato l'anima gemella nel segno zodiacale sbagliato: in arrivo per te Guida Astrologica per Cuori infranti.… - afinrojuorn : molto curiosa di questa nuova serie di @NetflixIT Guida astrologica per cuori infranti. Lei è uguale a me solo che odia l'astrologia - 361_magazine : #guidaastrologicapercuoriinfrantilanuova serie tv di #netflix - HankHC91 : RT @NetflixIT: Se hai sempre cercato l'anima gemella nel segno zodiacale sbagliato: in arrivo per te Guida Astrologica per Cuori infranti.… -