Giorgio Parisi premiato con il Nobel della Fisica: «Ora l'Italia finanzi la ricerca». Mattarella: un onore per il Paese (Di martedì 5 ottobre 2021) Giorgio Parisi, fisico romano che ha studiato i sistemi complessi, ha vinto il premio Nobel per la Fisica assegnato stamattina. Divide il premio con Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann, che hanno...

