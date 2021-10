Gf Vip | salta una sorpresa per Manila Nazzaro | la reazione furiosa del compagno

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 ottobre 2021) Lorenzo Amoruso,della concorrente, è molto arrabbiato. Amoruso aveva annunciato sui social che nella puntata del 4 ottobre del Grande Fratello, ci sarebbe stata unaper la sua, di cui era felicissimo. A causa del protrarsi di altri blocchi come quello su Francesca Cipriani, non è stato possibile realizzare il regalo per la. Lorenzo Amoruso ha dichiarato di essere “molto inca***to” con la produzione. Saràta la fatidica proposta di matrimonio in diretta su Canale 5? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6, Ainett Stephens: il dramma che le ha distrutto la vita Non tutti sanno che nel passato della bellissima modella ci sono episodi molto dolorosi, impossibili da dimenticare Ainett Stephens è ...