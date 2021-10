Finisce male l’era Raggi | brucia deposito Atac a Tor Sapienza | il bilancio

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nella notte a cavallo tra il 4 ed il 5 ottobre un incendio ha devastato ildegli autobusdi Tora Roma: ilMentre nella Sala Stampa del Campidoglio si consumavano lentamente le ultime ore dell’éra Virginia, giunta quarta ed esclusa dal ballottaggio, nella periferia della Capitale accadeva un fatto che si può definire emblematico. Alle 4:00 del mattino ha preso fuoco ildi Tor, zona sud est di Roma. L’incendio secondo quanto si apprende dalle cronache locali è divampato, non è ancora chiaro se per manomissione, vetustà o autocombustione, da un vecchio autobus della flotta. Incendio neldi Roma TorLe ...

Advertising

SusannaCeccardi : Finisce male una mostra contro il razzismo: i magrebini assaltano il centro sociale Macao e i compagni, che già son… - NascHome : @mariamacina Simbolo perfetto di un'amministrazione che finisce, di male in peggio. Ma voi Romani siete rimasti a c… - didimanonegra : @AzzurraBarbuto mondo curioso quello dove libertà e diritti sono inviolabili e i doveri sono intollerabili violazio… - amorsisulcuore : RT @vaqqm: sto una favola che finisce male. - abludancer : RT @vaqqm: sto una favola che finisce male. -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce male

Autoappassionati.it

Qualcuno in Comune riesce storcere il naso, perché il vinoin terra e per il rischio di ...a Matteo Salvini e Giorgia Meloni di farsi da parte oppure di dichiarare che il fascismo è il...Magari succede anche a persone che razziste non sono, anzi, ma quando sono lì poiche si fanno trascinare, soprattutto se le cose si mettono". I "buu" a Osimhen e Aunguissa Quegli attimi ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...Una donna di Taiwan stava avendo un rapporto intimo, ma è improvvisamente caduta seminuda dal balcone di casa: è finita su un'auto parcheggiata.