Facebook, Instagram e WhatsApp down, ecco quanto è costato ogni minuto (Di martedì 5 ottobre 2021) 200.000 dollari ogni minuto. È questo il calcolo, approssimativo, delle perdite economiche di Facebook durante lo storico blackout di ieri. Questa quantificazione tiene conto del report della CNBC, in cui si sostiene che il gruppo guidato da Mark Zuckerberg guadagna 201.937 dollari al minuto. Tuttavia, i disagi registrati ieri dagli utenti di Instagram, WhatsApp e Facebook per più di cinque ore, potrebbero essere costati molto di più, non solo alla piattaforma. Alla chiusura della Borsa di New York, le azioni di Facebook erano cadute di circa il 4,9%: da 343,01 dollari a 323,23 dollari al Nasdaq, provocando perdite nel mercato per circa 10,2 miliardi di dollari. Nell'ultimo mese, il titolo Facebook ha registrato perdite per circa il ...

