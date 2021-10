F1, Lewis Hamilton: “Non provo alcuna ostilità nei confronti di Verstappen, mi piace gareggiare con lui” (Di martedì 5 ottobre 2021) Lewis Hamilton e Max Verstappen stanno rendendo il Mondiale di Formula Uno 2021 a dir poco elettrizzante, con un duello ravvicinato che dura ormai da oltre 6 mesi e che si deciderà presumibilmente all’ultima gara di Abu Dhabi il prossimo 12 dicembre. Il britannico della Mercedes va a caccia dell’ottavo titolo in carriera, che gli consentirebbe di battere Michael Schumacher stabilendo così un nuovo primato. “Non credo che le cose siano cambiate, è difficile, perché sei circondato da persone che mettono in primo piano scenari pieni di ostilità. Io e Max ci siamo visti ed incontrati dopo la gara a Sochi, e cerco sempre di essere rispettoso, sia che si trovi davanti o dietro di me. Cerco sempre di surclassarlo, ma senza una particolare sensazione negativa“, così Hamilton in un’intervista rilasciata a ESPN ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021)e Maxstanno rendendo il Mondiale di Formula Uno 2021 a dir poco elettrizzante, con un duello ravvicinato che dura ormai da oltre 6 mesi e che si deciderà presumibilmente all’ultima gara di Abu Dhabi il prossimo 12 dicembre. Il britannico della Mercedes va a caccia dell’ottavo titolo in carriera, che gli consentirebbe di battere Michael Schumacher stabilendo così un nuovo primato. “Non credo che le cose siano cambiate, è difficile, perché sei circondato da persone che mettono in primo piano scenari pieni di. Io e Max ci siamo visti ed incontrati dopo la gara a Sochi, e cerco sempre di essere rispettoso, sia che si trovi davanti o dietro di me. Cerco sempre di surclassarlo, ma senza una particolare sensazione negativa“, cosìin un’intervista rilasciata a ESPN ...

