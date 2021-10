Elezioni, cosa si nasconde dietro a quella metà di cittadini che non è andata a votare? (Di martedì 5 ottobre 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Come per tutte le Elezioni, appena si chiudono le urne, il commento sulla affluenza tiene il banco giusto il tempo per riempire l’attesa per capire chi ha vinto e chi ha perso. Eppure il vero terremoto di queste Elezioni è il dato della affluenza alle urne. Milano 47%, Bologna 51%, Roma 49%, Napoli 47%: dati che, almeno a me, destano molta preoccupazione specialmente per il fatto che si tratta di Elezioni per il primo cittadino, ossia quelle che le persone dovrebbero sentire più vicine. Però le amministrative, nei grandi centri, sono influenzate e piene anche di riflessi politici nazionali. Dati mai visti e che testimoniano il declino della affezione alla politica in modo omogeneo in tutta Italia. Occorrerebbe chiedersi cosa c’è nella testa, nel cuore, nelle aspettative di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Come per tutte le, appena si chiudono le urne, il commento sulla affluenza tiene il banco giusto il tempo per riempire l’attesa per capire chi ha vinto e chi ha perso. Eppure il vero terremoto di questeè il dato della affluenza alle urne. Milano 47%, Bologna 51%, Roma 49%, Napoli 47%: dati che, almeno a me, destano molta preoccupazione specialmente per il fatto che si tratta diper il primo cittadino, ossia quelle che le persone dovrebbero sentire più vicine. Però le amministrative, nei grandi centri, sono influenzate e piene anche di riflessi politici nazionali. Dati mai visti e che testimoniano il declino della affezione alla politica in modo omogeneo in tutta Italia. Occorrerebbe chiedersic’è nella testa, nel cuore, nelle aspettative di ...

