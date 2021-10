Ecco perché andare al ristorante con Victoria Beckham forse non è una buona idea

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 ottobre 2021) Se Margaret Thatcher è passata alla storia come Lady di ferro della politica britannica, oggi eleggiamo Victoria Beckham Iron Lady dell’alimentazione. Designer dal guardaroba impeccabile pari alla sua forza di volontà a tavola, non c’è che dire. Dopo aver ascoltato le sue ultime dichiarazioni durante il podcast River Café’s Table 4 riguardo il suo rapporto con il cibo, c’è da chiedersi se davvero sotto quel volto spesso glaciale e quel look perfetto al millimetro, non si nasconda un androide o Mary Poppins.