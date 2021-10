Covid oggi Toscana, 154 contagi: bollettino 5 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 154 i contagi da Covid 19 in Toscana oggi, 5 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 154 su 19.684 test di cui 7.210 tamponi molecolari e 12.474 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,78% (2,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 5.513.573. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 154 ida19 in, 52021, secondo dati e numeri deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 154 su 19.684 test di cui 7.210 tamponi molecolari e 12.474 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,78% (2,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 5.513.573. L'articolo proviene da Italia Sera.

