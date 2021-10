Covid Liguria, il bollettino: meno positivi ma più ricoveri, anche un bambino in ospedale (Di martedì 5 ottobre 2021) La Sono aumentati i casi di ospedalizzazione per malati Covid nelle ultime 24 ore in Liguria . Sono 61, quattro in più di ieri e uno è in età pediatrica . I malati in terapia intensiva sono quattro, ... Leggi su lanazione (Di martedì 5 ottobre 2021) La Sono aumentati i casi di ospedalizzazione per malatinelle ultime 24 ore in. Sono 61, quattro in più di ieri e uno è in età pediatrica . I malati in terapia intensiva sono quattro, ...

Advertising

radioaldebaran : Covid-19 in #Liguria, il bollettino di oggi: 58 nuovi casi, un decesso e 90 guarigioni - #COVID19 - - ansa_liguria : Covid: in Liguria più ospedalizzati e un morto - Marcel_Bel89 : Covid: in Liguria più ospedalizzati e un morto - rep_genova : Covid, in Liguria calano i positivi: lieve aumento dei ricoverati [aggiornamento delle 17:49] - qn_lanazione : Covid Liguria, il bollettino: meno positivi ma più ricoveri, anche un bambino in ospedale -