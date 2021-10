Comunali Lanciano, ballottaggio tra Filippo Paolini con il 49.77%, e Leo Marongiu 42.18% (Di martedì 5 ottobre 2021) Chieti - Primo turno sul filo di lana fino all'alba alle amministrative di Lanciano dove si ricorrerà al ballottaggio. Il candidato del centrodestra Filippo Paolini, appoggiato da 7 liste civiche, non è riuscito a superare la soglia del 50% e si è attestato al 49.77% con 9.981 voti. Al ballottaggio sfiderà Leo Marongiu, appoggiato da sei liste civiche di centrosinistra che ha ottenuto il 42.18% dei consensi, pari a 8.459. Al terzo posto di è piazzato Sergio Furia, candidato di M5S, che ha ottenuto 1.019 voti pari al 5.08%. Chiude il quarto candidato sindaco, Ivaldo Rulli, con la lista 'Rilanciamo Lanciano', che ha avuto il 2.97% di consensi con 596 voti. Paolini, già sindaco per due legislature consecutive, fino al 2011, nelle prime proiezioni dello ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 5 ottobre 2021) Chieti - Primo turno sul filo di lana fino all'alba alle amministrative didove si ricorrerà al. Il candidato del centrodestra, appoggiato da 7 liste civiche, non è riuscito a superare la soglia del 50% e si è attestato al 49.77% con 9.981 voti. Alsfiderà Leo, appoggiato da sei liste civiche di centrosinistra che ha ottenuto il 42.18% dei consensi, pari a 8.459. Al terzo posto di è piazzato Sergio Furia, candidato di M5S, che ha ottenuto 1.019 voti pari al 5.08%. Chiude il quarto candidato sindaco, Ivaldo Rulli, con la lista 'Rilanciamo', che ha avuto il 2.97% di consensi con 596 voti., già sindaco per due legislature consecutive, fino al 2011, nelle prime proiezioni dello ...

