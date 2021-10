Comunali Caserta | Comitato Zinzi | “A Marino attribuiti più voti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “E’ stata presentata una diffida a tutti gli organi preposti per chiedere un’immediata correzione del dato relativo alle elezionidella città sul portale Eligendo, comunicato dal Comune di. Da diverse ore al candidato sindacoviene attribuito anche il voto che rappresenta la somma delle sue liste, facendolo lievitare di oltre cinque punti in percentuale“. È quanto afferma, in una nota, Giuseppe Cuscunà, coordinatore della campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra Gianpiero. Secondo Cuscunà, i(16378 pari al 38,34%, dieci punti oltreche ha ottenuto 12244 preferenze per un 28,66%), sarebbero di più di quelli avuti ...