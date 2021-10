Chiellini carica la Nazionale: le sue parole (Di martedì 5 ottobre 2021) Domani inizia la Nations League e capitan Giorgio Chiellini, attraverso un post su Instagram, ha voluto caricare l’atmosfera. Gli Azzurri giocheranno contro la Spagna a San Siro alle 20.45 e l’esperto difensore ha voluto dire la sua prima del match: “Pronti per un’altra notte magica” Giorgio Chiellini, difensore e capitano dell’Italia TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: VIDEO ACERBI DA APPLAUSI, sentite cosa farà! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio Nazionale e interNazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) Domani inizia la Nations League e capitan Giorgio, attraverso un post su Instagram, ha volutore l’atmosfera. Gli Azzurri giocheranno contro la Spagna a San Siro alle 20.45 e l’esperto difensore ha voluto dire la sua prima del match: “Pronti per un’altra notte magica” Giorgio, difensore e capitano dell’Italia TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: VIDEO ACERBI DA APPLAUSI, sentite cosa farà! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcioe inter

Advertising

gilnar76 : Italia Spagna, carica Chiellini: «Pronti per un’altra notte magica» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Italia Spagna, carica Chiellini: «Pronti per un’altra notte magica» - - Ansa_Piemonte : Nations League, Chiellini: 'Con la Spagna serve restare lucidi'. 'Non mi pesava non aver vinto in Europa, carica in… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Nations League, Chiellini: 'Con la Spagna serve restare lucidi' 'Non mi pesava non aver vinto in Europa, carica indescrivibile' - ilbianconerocom : Verso #Italia-#Spagna, #Chiellini: 'Grande carica dall'#Europeo, mi diverto ancora. #Razzismo? Inaccettabile!'. E s… -