Calciomercato Juve, pazza idea di mercato: arriva dalla Liga! (Di martedì 5 ottobre 2021) Tentazione dalla Spagna per la Juve. Con la partenza di Ronaldo, si è creato un buco in attacco che è stato parzialmente recuperato con il ritorno di Kean.La dirigenza bianconera sta quindi pensando ad Eden Hazard, esterno d'attacco del Real Madrid, secondo quanto riporta DonDiario. Il belga aveva dominato in Inghilterra, vincendo 2 Premier League, 2 Europa League, 1 FA Cup e 1 Coppa di Lega con il Chelsea. Hazard Real Madrid Adesso sembra aver perso quella scintilla che aveva con i Blues, con la maglia del Real, dove non si è ancora reso protagonista.Chissà se per Hazard la Juve possa rappresentare un punto di ripartenza, per tornare ai massimi livelli a cui ci aveva abituato in Premier. Andrebbe a sostituire Ronaldo, così come aveva fatto al Real nel 2019. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

