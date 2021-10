Bertolaso: "Dal 22 novembre, Lombardia pronta per la terza dose agli over18" (Di martedì 5 ottobre 2021) Inizierà il prossimo 22 novembre, in caso di via libera del governo, la campagna della Regione Lombardia per somministrare la terza dose del vaccino anti-Covid a tutti gli abitanti over 18 che ne faranno richiesta. Ed entro maggio 2022 la campagna sarà terminata. Le dosi di richiamo potranno essere prese in considerazione almeno sei mesi dopo la seconda dose. “Il Covid non è stato eradicato, consiglio caldamente di prepararsi per fare la terza dose”, ha detto Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale in conferenza stampa. La somministrazione della terza dose per gli immunocompromessi è già in corso dal 20 settembre scorso, per gli over 80 finirà a fine dicembre, per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Inizierà il prossimo 22, in caso di via libera del governo, la campagna della Regioneper somministrare ladel vaccino anti-Covid a tutti gli abitanti over 18 che ne faranno richiesta. Ed entro maggio 2022 la campagna sarà terminata. Le dosi di richiamo potranno essere prese in considerazione almeno sei mesi dopo la seconda. “Il Covid non è stato eradicato, consiglio caldamente di prepararsi per fare la”, ha detto Guido, consulente della Regioneper la campagna vaccinale in conferenza stampa. La somministrazione dellaper gli immunocompromessi è già in corso dal 20 settembre scorso, per gli over 80 finirà a fine dicembre, per ...

Advertising

TERESACOLLOVA : RT @PetrazzuoloF: A Piazza del Popolo, Calenda il 'Che Guevara de Capalbio', vuole insegnare alla sinistra come si fa. E lo fa dal suo 3% e… - GDV101963 : RT @PetrazzuoloF: A Piazza del Popolo, Calenda il 'Che Guevara de Capalbio', vuole insegnare alla sinistra come si fa. E lo fa dal suo 3% e… - ZGravita : RT @PetrazzuoloF: A Piazza del Popolo, Calenda il 'Che Guevara de Capalbio', vuole insegnare alla sinistra come si fa. E lo fa dal suo 3% e… - fiordisale : RT @PetrazzuoloF: A Piazza del Popolo, Calenda il 'Che Guevara de Capalbio', vuole insegnare alla sinistra come si fa. E lo fa dal suo 3% e… - Livia_DiGioia : RT @PetrazzuoloF: A Piazza del Popolo, Calenda il 'Che Guevara de Capalbio', vuole insegnare alla sinistra come si fa. E lo fa dal suo 3% e… -