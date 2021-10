Amministrative | il tonfo della Lega fa tremare Salvini

(Di martedì 5 ottobre 2021) In queste elezioniè decisamente l’astensionismo ad aver vinto. La democrazia dunque, ha mostrato la corda. Producendo quindi il suo esatto contrario. Cioè il partito del non voto. Con effetti chiaramente visibili sulle forze politiche. Torniamo però al popolo sovrano, che si è espresso. In questa tornata elettorale, nell’arena politica, è interessante annotare il

... il leader M5s Giuseppe Conte durante lo Speciale Tg1 commenta i risultati dellee ...8%, a Roma dall'eclatante 67,7% del trionfo di Virginia Raggi al 11%, a Bolognacon il 3,5% ...A Milano, mentre in Italia si è conclusa una prima tornata diin una serie di grandi ...per Stm ( - 3,4%) tra i semiconduttori, forti perdite nell'industria per Interpump ( - 2,7%) ...Il partito dell'astensionismo vince in queste elezioni amministrative. La sinistra stravince e il Movimento 5 stelle si polverizza.L’analisi delle preferenze dopo il voto amministrativo. Nel Pd premiati Maran, Scavuzzo e Bertolé. Vittorio Feltri primo in Fratelli d’Italia ma entra in Consiglio anche l’avvocata della video-inchies ...