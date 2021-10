Amministrative, i risultati dei Progressisti: record voti per Loffredo (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Occhi puntati sul risultato ottenuto dalla lista Progressisti per Salerno: 17,61% per il gruppo che da sempre rappresenta il bacino degli assessori uscenti ma anche il principale contenitore dal quale uscirà la giunta che affiancherà il sindaco eletto. Ci sarà certamente Dario Loffredo, assessore al commercio uscente, candidato al consiglio comunale nella lista dei Progressisti, oggi il più votato tra le liste presentate per queste Amministrative. Più di 1789 voti mentre mancano ancora due sezioni per chiudere definitivamente lo scrutinio a Salerno città. Negli oltre 11.000 voti catturati dalla lista che fa riferimento al partito democratico, altri due candidati Rocco Galdi e Antonio Fiore riescono a superare i 1000 voti, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Occhi puntati sul risultato ottenuto dalla listaper Salerno: 17,61% per il gruppo che da sempre rappresenta il bacino degli assessori uscenti ma anche il principale contenitore dal quale uscirà la giunta che affiancherà il sindaco eletto. Ci sarà certamente Dario, assessore al commercio uscente, candidato al consiglio comunale nella lista dei, oggi il più votato tra le liste presentate per queste. Più di 1789mentre mancano ancora due sezioni per chiudere definitivamente lo scrutinio a Salerno città. Negli oltre 11.000catturati dalla lista che fa riferimento al partito democratico, altri due candidati Rocco Galdi e Antonio Fiore riescono a superare i 1000, ...

ilfoglio_it : ?? 'La destra è forte finché non la guardi da vicino. Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse… - ilpost : Beppe Sala ha stravinto a Milano. Il sindaco uscente del centrosinistra ha un netto vantaggio rispetto a Luca Ber… - LaStampa : Beppe Sala si conferma primo cittadino di Milano. I risultati hanno confermato la vittoria del sindaco uscente al p… - Arianna42843157 : RT @ChiodiDonatella: #ELEZIONI2021: NEL #CENTRODESTRA TRA I #LITIGANTI GODONO I #COMPAGNI E con #Draghi? Sì. Ma non sissignore. Vediamo se… - ChiodiDonatella : RT @ChiodiDonatella: #ELEZIONI2021: NEL #CENTRODESTRA TRA I #LITIGANTI GODONO I #COMPAGNI E con #Draghi? Sì. Ma non sissignore. Vediamo se… -