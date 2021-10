Spaventoso nubifragio in Italia | panico generale tra i cittadini | ci sono gravi danni

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 4 ottobre 2021) È la provincia di Savona quella più colpita dall'ondata di maltempo che si è abbattuta in Liguria dove la pioggia sta cadendo in maniera incessante da ieri provocando esondazioni e allagamenti. Due i torrenti straripati nell'entroterra savonese: il torrente Erro a Pontinvrea e Giusvalla e il Letimbro nella zona del Santuario alle spalle di Savona. Chiusi anche i ponti in tutta la provincia dopo il crollo a Quiliano. Allerta rossa sulla costa centrale della Liguria: preoccupano Genova e SavonaIn tutta la regione è stata emanata ieri un'allerta arancione a causa del maltempo che a partire dalle ore 14 di oggi, come riportato dalla Protezione Civile, si trasformerà in allerta rossa: occhi puntati sulla costa centrale, in particolare Savona e Genova, e vallate padane del Ponente. La scorsa notte i vigili del fuoco hanno portato a termine più di trenta interventi a Savona: ...