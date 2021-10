Roma, Raggi fuori dai giochi: al ballottaggio vanno Gualtieri e Michetti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dalle urne di Roma la certezza che emerge è una soltanto: il nuovo inquilino del Campidoglio verrà deciso al ballottaggio, che si terrà il 16 e il 17 ottobre, e uno dei due in gara sarà il candidato di centrodestra Enrico Michetti. Secondo i primi dati ufficiali arrivati dal Ministero degli Interni, relativi allo spoglio in 49 sezioni sulle 2.603 totali, in testa c’è Michetti con il 31,7%, seguito dal candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri con il 27,6% mentre sono più distanti Carlo Calenda con il 18,8% e la sindaca uscente Virginia Raggi candidata del M5s con il 18,2%. ”Il ballottaggio è acquisito, ora la partita è aperta. Personalmente credo che l’elettorato di Raggi e Calenda non si sommi con quello di Gualtieri”, ha detto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dalle urne dila certezza che emerge è una soltanto: il nuovo inquilino del Campidoglio verrà deciso al, che si terrà il 16 e il 17 ottobre, e uno dei due in gara sarà il candidato di centrodestra Enrico. Secondo i primi dati ufficiali arrivati dal Ministero degli Interni, relativi allo spoglio in 49 sezioni sulle 2.603 totali, in testa c’ècon il 31,7%, seguito dal candidato del centrosinistra Robertocon il 27,6% mentre sono più distanti Carlo Calenda con il 18,8% e la sindaca uscente Virginiacandidata del M5s con il 18,2%. ”Ilè acquisito, ora la partita è aperta. Personalmente credo che l’elettorato die Calenda non si sommi con quello di”, ha detto ...

Advertising

you_trend : ?? Instant poll Quorum/YouTrend per @SkyTG24 #Roma GUALTIERI (CSX) 26-30% MICHETTI (CDX) 24-28% CALENDA (CIV) 18-22… - fattoquotidiano : Incendio Ponte di Ferro, Raggi: “Aspettiamo l’esito delle indagini. Io non mollo, amo Roma” - Agenzia_Ansa : ELEZIONI2021 | Exit poll ROMA - Michetti 27-31%; Gualtieri 26,5- 30,5%; Calenda 16,5-20,5%; Raggi 16,5- 20,5%. Fon… - pirolipaolo : @NicolaPorro Pure la Raggi ha fatto come Nerone: ha dato fuoco a Roma e poi lo hanno ammazzato. - ForzaGiorgia2 : RT @RadioRadioWeb: Michetti sopra tutti, Gualtieri avanti su Raggi, Calenda insegue ?? Amministrative #Roma live, minuto per minuto ?? http… -