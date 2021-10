Paolo Ciavarro scende in campo | che difesa per la sua Clizia | “Ha bisogno”

(Di lunedì 4 ottobre 2021)difende. Il conduttore si schiera a favore della sua compagna incinta e fragile. In suo sostegno anche la Palombelli. Durante l’odierna puntata di Forum, il presentatore TV… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

Tout_blue_8 : Paolo Ciavarro sarà pure un paraculo .... Ma ... bisogna lo dica ...é 100 teste sopra a tantissimi ... Chapeau… - danitrash77 : Manuel Bortuzzo as Paolo Ciavarro presenze totalmente inutili nella casa, bravi ragazzi e nulla di più, entrambi c… - _CallmeG_ : @NAMACISSII Però di Paolo Ciavarro se ne poteva fare a meno - infoitcultura : Forum , Paolo Ciavarro perde la pazienza e sbotta: mai visto così - cryingwsel_ : paolo ciavarro dopo due anni ancora riesce a triggerare qualcuno del twitter xjlkgsfknndg -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro difende Clizia durante la puntata di Forum. Scatta la polemica con un'ospite in studio che non la pensa come lui.PER VEDERE NEL DETTAGLIO LO SCATTO DI CLIZIA INCORVAIA, VAI SU SUCCESSIVO Clizia Incorvaia mostra il pancione a 12 settimane dalla scoperta della gravidanza. Il retroscena. Un momento a luci rosse imp ...