«No Time To Die», il mito di Bond e l'innocenza perduta (Di martedì 5 ottobre 2021) In fondo No Time To Die, l'ultimo 007 con Daniel Craig nei panni dell'agente con licenza d'uccidere, è il film che maggiormente ha tematizzato tutte le trasformazioni macroscopiche che hanno investito il cinema in sala da quando è scoppiata la pandemia. Mentre tutti fissavano il dito di Netflix, la mancata distribuzione di 007 provocava di fatto la chiusura della catena di Cineworld, dando così vita a voci su una caccia all'asta per accaparrarsi il film da parte delle grandi piattaforme. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

