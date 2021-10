Nazionale, Mancini ufficializza il sostituto di Pessina (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roberto Mancini ha deciso chi convocare in Nazionale per gli impegni di Nations League al posto dell’infortunato Pessina. Il centrocampista della dea, infatti, ha avuto un problema muscolare durante il match di ieri sera contro il Milan. ITALIA, ECCO IL sostituto DI Pessina Mancini ha deciso di convocare Federico Dimarco dell’Inter, dopo il grande avvio di campionato dell’ex Verona. Nulla da fare, quindi, per Tonali che andrà a giocare con l’Under 21. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio Nazionale e interNazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Robertoha deciso chi convocare inper gli impegni di Nations League al posto dell’infortunato. Il centrocampista della dea, infatti, ha avuto un problema muscolare durante il match di ieri sera contro il Milan. ITALIA, ECCO ILDIha deciso di convocare Federico Dimarco dell’Inter, dopo il grande avvio di campionato dell’ex Verona. Nulla da fare, quindi, per Tonali che andrà a giocare con l’Under 21. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcioe inter

