Milano, un Pilatus con otto passeggeri si schianta su un parcheggio: tutti morti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Paola Pastorini Alle 13.04 il decollo. Alle 1307 lo schianto. Una tragedia che si consuma in tre lunghi minuti di volo quella che ieri sui cieli di Milano ha portato alla morte otto persone a bordo di ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Paola Pastorini Alle 13.04 il decollo. Alle 1307 lo schianto. Una tragedia che si consuma in tre lunghi minuti di volo quella che ieri sui cieli diha portato alla mortepersone a bordo di ...

Advertising

SkyTG24 : Milano, l'aereo caduto a San Donato era un Pilatus PC-12 - LaStampa : Pilatus Pc-12, il “Suv degli aerei” che si è schiantato a Milano - Celli_Seba : RT @Marco_dreams: Non so come hanno fatto tutte le agenzie italiane a definire ULTRALEGGERO l’aereo caduto a Milano. Solo il numero di pass… - nelsonlariccia : @AssistentiDiVol strana vicenda riguardatevi seguano mi lomvardia milano localita sospetto suicidio velivolo pi… - FlaGu52 : RT @Marco_dreams: Non so come hanno fatto tutte le agenzie italiane a definire ULTRALEGGERO l’aereo caduto a Milano. Solo il numero di pass… -