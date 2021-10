Milan, il papà di Hauge: «Nessun risentimento, il club è stato fantastico» (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il padre di Jens-Petter Hauge ha risposto così ad una domanda sui social in merito all’addio del figlio dal Milan Il padre di Jens-Petter Hauge conserva un bellissimo ricordo del Milan e dell’esperienza di suo figlio in rossonero. Le sue parole sui social dopo una domanda sull’addio dell’attaccante in estate: «Non posso dire le ragioni del trasferimento di Jens, ma guardate Leao, Brahim, Rebic e Saelemaekers, così talentuosi, chi se ne sarebbe dovuto andare? Nessun risentimento. La famiglia del Milan è stata assolutamente fantastica e di supporto, ecco perchè la amiamo ancora. Sempre Milan, i migliori auguri». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il padre di Jens-Petterha risposto così ad una domanda sui social in merito all’addio del figlio dalIl padre di Jens-Petterconserva un bellissimo ricordo dele dell’esperienza di suo figlio in rossonero. Le sue parole sui social dopo una domanda sull’addio dell’attaccante in estate: «Non posso dire le ragioni del trasferimento di Jens, ma guardate Leao, Brahim, Rebic e Saelemaekers, così talentuosi, chi se ne sarebbe dovuto andare?. La famiglia delè stata assolutamente fantastica e di supporto, ecco perchè la amiamo ancora. Sempre, i migliori auguri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

