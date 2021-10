Maltempo, in Liguria esondazioni e frane, scuole chiuse a Genova e nel Savonese (Di lunedì 4 ottobre 2021) A causa dell'allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni ma non le elezioni amministrative. Record di pioggia nell'entroterra di Savona: in 6 ore caduti oltre 400 millimetri, una quantità di pioggia che in altre parti d'Italia cade in un anno Leggi su rainews (Di lunedì 4 ottobre 2021) A causa dell'allerta meteo sono state sospese le vaccinazioni ma non le elezioni amministrative. Record di pioggia nell'entroterra di Savona: in 6 ore caduti oltre 400 millimetri, una quantità di pioggia che in altre parti d'Italia cade in un anno

MediasetTgcom24 : Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova - TgLa7 : ??MALTEMPO??Dalle ore 22 la Liguria è entrata in zona arancione. Domani, lunedì dalle ore 14 scatta la zona rossa nel… - SkyTG24 : Maltempo, allerta meteo. Disagi in Liguria e Piemonte: torrenti esondati e strade chiuse - tiberiobagnarol : RT @MMmarco0: A causa del maltempo la situazione è già difficile e drammatica in Liguria. È esondato il fiume Letimbro e sta provocando not… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: ??MALTEMPO??Violente precipitazioni stanno interessando la Liguria. Un temporale autorigenerante nel savonese ha provocato lo str… -