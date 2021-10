L’Atalanta col Milan sembra spaesata, senza idee (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’Atalanta viene meritatamente superata in casa dal Milan che ora insegue il Napoli al secondo posto. Neppure il tempo di iniziare e su un’incursione rossonera di Calabria, Musso commette un clamoroso errore non abbrancando un facile pallone che rotola sui piedi del terzino rossonero che mette facilmente in rete. Partire già sotto di una rete non è facile, ma la Dea non si fa intimorire e cerca di raggiungere il pareggio. Ci va anche vicina, prima con Malinovsky, poi con Zappacosta ed infine con Zapata su colpo dii testa ravvicinato. Purtroppo dopo 24 minuti Pessina si fa male in uno scontro in area e deve abbandonare il campo sostituito, inspiegabilmente, da Pezzella. Lui e Maehle si trovano a giostrare sulla stessa fascia e francamente credo nessuno abbia compreso la mossa del mister e l’assetto tattico che aveva in mente con questo innesto. La ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021)viene meritatamente superata in casa dalche ora insegue il Napoli al secondo posto. Neppure il tempo di iniziare e su un’incursione rossonera di Calabria, Musso commette un clamoroso errore non abbrancando un facile pallone che rotola sui piedi del terzino rossonero che mette facilmente in rete. Partire già sotto di una rete non è facile, ma la Dea non si fa intimorire e cerca di raggiungere il pareggio. Ci va anche vicina, prima con Malinovsky, poi con Zappacosta ed infine con Zapata su colpo dii testa ravvicinato. Purtroppo dopo 24 minuti Pessina si fa male in uno scontro in area e deve abbandonare il campo sostituito, inspiegabilmente, da Pezzella. Lui e Maehle si trovano a giostrare sulla stessa fascia e francamente credo nessuno abbia compreso la mossa del mister e l’assetto tattico che aveva in mente con questo innesto. La ...

Advertising

DavideZancky : @tribsportblog @sctmcg21 @rossonero_fede @capuanogio l’Atalanta col Liverpool ne ha presi 5… per dire - DagoWthAttitude : @AndreaZano @gippu1 @_enz29 Tra l'altro, curiosamente, mi sembra che in Serie A abbia segnato sia all'Atalanta che… - offlazo : @Wazza_CN Vedi l’approccio alla partita dell’Atalanta che prende gol dopo 30”; vedi a fine primo tempo che freuler… - ma1cord : Immagina tifare Milan, risolvere non 1 ma ben 2 fantacalci col gol del MIO CAPITANO #Calabria , battere l’… - giovannifasanoo : RT @Thiasgal: L'Atalanta per me è leggermente regredita. Senza Gómez e col tramonto dì Ilicic, mancano i guizzi e le connessioni che alzav… -