Interpretazione e visione | un rapporto biunivoco non negoziabile Anche nei parcheggi auto

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilad orario è oggettivamente un costo che incide non poco sui budget personali e familiari. Accordi e trattative fino quasi alla supplica senza ritegno per un posto dove liberarsi della propriaper qualche ora. L’alternativa è quella della mosca prigioniera della carta moschicida. Quasi un colpo di fortuna: si lascia la macchina, edun po’ di amor proprio, nei bui locali dei garage sotterranei, preziosi e spesso inaccessibili quanto caveaux di banca. Lo sguardo inflessibile dell’addetto, o il segnale luminoso aperto-completo, possono decidere della riuscita di una giornata lavorativa o di svago. Quindi non si bada a spese. E’ un mercato di cui si parla molto poco. In parte è determinato dalla poca pratica dei governanti a trovare la soluzione al problema. Come ignorare sistematicamente i ...