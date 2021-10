Injustice 3 sarà annunciato al DC Fandome 2021? Ed Boone sarà presente

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ed Boon, il creative director dietro2 e Mortal Kombat 11, apparirà al DC, scatenando voci e teorie secondo cuirivelato questo mese. Il DCè un evento relativamente nuovo, interamente digitale in cui Warner Bros. svela spettacoli, fumetti, film e giochi imminenti relativi all'universo DC. Durante il primo evento, Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League sono stati rivelati. Si è trattato di un evento seguito da molti e che ha portato a tantissimi dettagli. Leggi altro...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Injustice3 al DC Fandome 2021? Ed Boone sarà tra i presenti. - Eurogamer_it : #Injustice3 al DC Fandome 2021? Ed Boone sarà tra i presenti. - GamingToday4 : Injustice 3 in arrivo? Ed Boon sarà presente al DC Fandome 2021 - Multiplayerit : Injustice 3 in arrivo? Ed Boon sarà presente al DC Fandome 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Injustice sarà

Multiplayer.it

... in rampa di lancio, ad un autore emergente: la scommessavincente consegnando agli annali del ...spiccatamente all'epica supererostica strizzando un occhio alla tradizione come i cicli "......in quelli di Harley Quinn e Yuri Lowenthall'interprete vocale di Mirror Master, Flash e Shazam. In attesa del film animato, potete recuperare la serie a fumetti di Tom King,: Gods ...