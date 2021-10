In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Ottobre: Pd e 5Stelle uniti vincono, le destre unite perdono (Di martedì 5 ottobre 2021) Amministrative Primo partito l’astensionismo. Giallorosa su, disastro a destra Primo turno – Pd-5Stelle vincono subito a Napoli e Bologna, il Pd a Milano. Solo la Regione Calabria sceglie il centrodestra di Paola Zanca Cosa dicono quei numeri di Marco Travaglio “È la somma che fa il totale”, diceva Totò. Quindi non c’è nulla di originale nell’osservare che il nuovo centrosinistra giallorosa vince solo se è unito: a Napoli con Manfredi è un po’ più contiano e dimaiano, a Bologna con Lepore è molto più pidino. A Milano i 5Stelle sono irrilevanti, come sempre, e quello Amministrative Conte si intesta Bologna e Napoli. E su Roma: “Mai con la destra” Calo – Il Movimento vince con Manfredi, ma perde la Capitale e crolla al Nord. L’ex premier: “Siamo poco radicati nei territori” di Luca De Carolis Lega Salvini barricato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Amministrative Primo partito l’astensionismo. Giallorosa su, disastro a destra Primo turno – Pd-subito a Napoli e Bologna, il Pd a Milano. Solo la Regione Calabria sceglie il centrodestra di Paola Zanca Cosa dicono quei numeri di Marco Travaglio “È la somma che fa il totale”, diceva Totò. Quindi non c’è nulla di originale nell’osservare che il nuovo centrosinistra giallorosa vince solo se è unito: a Napoli con Manfredi è un po’ più contiano e dimaiano, a Bologna con Lepore è molto più pidino. A Milano isono irrilevanti, come sempre, e quello Amministrative Conte si intesta Bologna e Napoli. E su Roma: “Mai con la destra” Calo – Il Movimento vince con Manfredi, ma perde la Capitale e crolla al Nord. L’ex premier: “Siamo poco radicati nei territori” di Luca De Carolis Lega Salvini barricato e ...

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Nella domenica degli 8 morti a Milano sull’aereo privato e del trionfo di Colbrelli nella Rouba… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Ottobre: Votiamo perché non vincano i peggiori. Amministrative – Impresentabi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Settembre: I padroni atterriti dalle paghe giuste. Ma Draghi li rassicura - varisco_paolo : RT @EmiliaUA: Buongiorno: nel numero di #Visto in edicola venerdì 8 Ottobre troverete la mia intervista esclusiva a @marta_pellizzi sul suo… - DeDemunari : RT @davideperon: ARTICOLO Giornale di Vicenza Nuovo articolo di Matteo Guarda per il Giornale di Vicenza: “ Bellezza senza macchia” per… -